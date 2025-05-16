Экспресс «Орлан» возобновит курсирование до парка «Оленьи ручьи» с 23 мая

Пригородный экспресс №7011/7012 Екатеринбург — Михайловский завод до природного парка «Оленьи ручьи» возобновит курсирование с 23 мая и будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям до 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пригородный поезд «Орлан»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Пригородный поезд «Орлан»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Экспресс «Орлан» сможет принять на борт больше пассажиров благодаря использованию состава из трех вагонов. Билеты на рейсы 23, 24 и 25 мая уже в продаже.

Отправление из Екатеринбурга в 8:09, прибытие на остановки:

Бажуково (выход на маршруты центральной части парка) в 10:47;

Аракаево (выход на маршруты южной части) в 11:13.

Обратное отправление с остановки Аракаево в 16:54, а с остановки Бажуково в 17:20. Прибытие в Екатеринбург в 19:58. Предусмотрены остановки на станциях Ревда и Дружинино.

Напомним, в апреле СвЖД перевезла 2,6 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в апреле 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,95 млн пассажиров (рост на 1,4%), в дальнем следовании — 0,65 млн (на уровне прошлого года).

Полина Щуцкая