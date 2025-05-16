В домах Ростова и Аксайского района возобновили газоснабжение

В двух домах Ворошиловского района Ростова-на-Дону, а также десяти домах Аксайского района возобновили газоснабжение. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

К ремонтным работам приступили 15 мая после заключения договоров между управляющими компаниями и газовщиками. Из сообщения следует, что сотрудники компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» начали поквартирный обход в домах, в которые газ не поступал с 13 мая.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ворошиловском районе Ростова и в поселке Верхнетемерницкий газоснабжение перекрыли для обеспечения безопасности. Аварийная бригада выявила утечку на сетях, но ремонтные работы не проводила. По данному факту прокуратурой была организована проверка.

Мария Хоперская