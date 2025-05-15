Прокуратура организовала проверку по факту утечки газа в Ростове и Аксайском районе

Прокуратура организовала проверку по факту утечки газа в Ворошиловском районе Ростова и в поселке Верхнетемерницкий Аксайского района. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным правительства региона, всего более полутысячи семей остались отрезанными от систем жизнеобеспечения. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что поселке Верхнетемерницкий газоснабжение перекрыли жителям 12 домов для обеспечения безопасности. О сроках завершения работ не сообщается.