В поселке Верхнетемерницком несколько домов остались без газа из-за утечки

В поселке Верхнетемерницкий Ростовской области жителям 12 домов перекрыли газоснабжение. Причиной стала утечка газа, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жители дома по адресу переулок Небесный 2 обратились 13 мая в аварийно-диспетчерскую службу с жалобой на запах газа. На место выехала бригада и в ходе осмотра обнаружила утечку в головном пункте редуцирования газа (ПРГ). Для безопасности жителей поселке газоснабжение временно остановили. О сроках его восстановления пока неизвестно.

Из сообщения следует, что ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» не является собственником указанного ПРГ, а договор на его техобслуживание с компанией не заключался. Для того, чтобы провести необходимый ремонт и восстановить газоснабжение, необходимо заключить договор на техническое обслуживание ПРГ со специализированной организацией.

Мария Хоперская