На Дону пожарные потушили 11 техногенных возгораний за день
В Ростовской области накануне, 15 мая, произошло 11 техногенных пожаров. Все они были ликвидированы, сообщили в пресс-службе донского МЧС.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В регионе также произошло два дорожно-транспортных происшествия и два происшествия на водных объектах. Всего за прошедшие сутки МЧС задействовали в работе 120 специалистов и 30 единиц техники.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на территории Дона сохраняется высокий риск возникновения пожара.