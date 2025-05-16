На Дону пожарные потушили 11 техногенных возгораний за день

В Ростовской области накануне, 15 мая, произошло 11 техногенных пожаров. Все они были ликвидированы, сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В регионе также произошло два дорожно-транспортных происшествия и два происшествия на водных объектах. Всего за прошедшие сутки МЧС задействовали в работе 120 специалистов и 30 единиц техники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на территории Дона сохраняется высокий риск возникновения пожара.

Константин Соловьев