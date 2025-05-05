В трех районах Дона сохраняется высокий класс пожарной опасности

В трех муниципалитетах Ростовской области в период с 13:00 до 15:00 4 мая и до конца суток 5 мая сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса, сообщает пресс-служба ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

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Еще 18 муниципалитетов подвержены повышенной пожароопасности. В этот период возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с лесными, ландшафтными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, поясняют в ведомстве.

«Вместе с органами местного самоуправления в этих населенных пунктах с учетом характеристик транспортных магистралей, удаленности, а также наиболее оптимального географического расположения будут созданы 112 временных пожарных постов из добровольных пожарных», — прокомментировал врио начальника ГУ МЧС России по региону Александр Савуков.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о готовности служб к лесопожарному сезону.

Валентина Любашенко