«Задача советника — защитить инвестиционную идею перед клиентом»

Успешное инвестирование зависит от множества факторов — нужно не только грамотно оценивать происходящее на фондовом рынке и то, что влияет на динамику бумаг, но и анализировать большой объем косвенной информации. Какую работу в этой ситуации берет на себя инвестиционный консультант и как он помогает клиенту не попадать в эмоциональные ловушки, «Ъ-Review» рассказал директор по инвестиционному консультированию Sber Private Banking Рустем Назиманов, CFA*.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по инвестиционному консультированию Sber Private Banking Рустем Назиманов

Фото: пресс-служба Сбера Директор по инвестиционному консультированию Sber Private Banking Рустем Назиманов

Фото: пресс-служба Сбера

Фондовый рынок в России уже давно перестал быть площадкой только для самых продвинутых пользователей. Число клиентов, которым интересно испытать разные инвестиционные возможности, а не держать все средства на банковских вкладах, уверенно растет. По данным Московской биржи, количество физических лиц, имеющих брокерские счета, за последние пять лет выросло почти в 10 раз и достигло 35,1 млн человек к началу 2025 года.

На практике есть три базовых подхода к инвестированию: самостоятельное управление, подключение услуги профессионального советника (инвестиционного консультанта) и доверительное управление через инвестиционный фонд или индивидуальную стратегию. При этом инвестиционное консультирование сочетает в себе все преимущества двух других способов.

Во-первых, посмотрим на ценовой фактор. В этом отношении инвестиционное консультирование — промежуточный вариант между самостоятельным инвестированием и доверительным управлением. Эта услуга стоит дешевле доверительного управления, но она дороже самостоятельного инвестирования.

Во-вторых, в сравнении с самостоятельным управлением капиталом услуга инвестиционного консультирования предполагает меньше временных и энергозатрат со стороны инвестора, так как генерация инвестиционных возможностей, поиск инвестиционных идей лежат на плечах профессионального консультанта.

Для успешного инвестирования необходимо глубоко погружаться в происходящее на рынке, анализируя одновременно множество новостей эмитентов и косвенную информацию, которая влияет на динамику бумаг. Задача советника — мониторить новостной поток, отслеживать публикацию ежемесячных операционных и ежеквартальных финансовых отчетностей, участвовать в Q&A-сессии на конференц-коллах эмитентов, регулярно посещать встречи с отраслевыми аналитиками и различные инвестиционные форумы.

В-третьих, в отличие от доверительного управления, где центром принятия инвестиционных решений является управляющий активами, здесь последнее слово по каждой сделке остается за клиентом. Задача советника — найти и обосновать или даже «защитить» инвестиционную идею перед клиентом, предоставив фундаментальную аргументацию, но финальное слово остается за клиентом. И в этом ключевое преимущество данной услуги, так как этот механизм позволяет сохранить непосредственный контроль над инвестиционным портфелем. Клиент в любой момент времени знает и понимает, почему в его портфеле открыта та или иная позиция.

Важно отметить, что нередко частным инвесторам сложно избежать различных поведенческих искажений, таких, например, как ловушка неприятия или избегания риска (risk averse bias), эффект владения (endowment bias), эффект привязки (anchoring bias), эффект статус-кво и так далее. Есть даже отдельное направление в психологии — бихевиоризм в области инвестиций. Задача советника — вовремя обнаружить такие проявления и научить клиента правильно с ними работать, снижая тем самым влияние этого эмоционального фактора на принятие инвестиционных решений.

Кстати, нередко клиенты выбирают услугу инвестиционного консультирования в образовательных целях для своих наследников. Перед тем как передать активы детям, важно обучить их правильному обращению с капиталом, и тут как никогда пригодится опыт профессионала.

В-четвертых, инвестиционное консультирование — это всегда tailor-made-решения (от англ. «сшитый по мерке»), так как каждый клиент имеет индивидуальные цели, ограничения и предпочтения, и именно советник может сделать продукт под клиента с учетом всех вводных. У нас в Sber Private Banking есть целое подразделение — Invest Lab (Инвестиционная лаборатория), которое разрабатывает персонализированные продукты. Например, мы создали «золотые» облигации, где тело и, соответственно, купон привязаны к золоту, или CLN (Credit-linked note), под ключ в специфической валюте, с индивидуальным сроком и кредитным риском.

Для создания новых инвестиционных продуктов мы активно используем возможности искусственного интеллекта GigaChat Сбера — мы создали инструмент с фиксированным доходом, где решения принимает ИИ. Согласно нашему анализу, данный продукт показал опережающую динамику в сравнении с активно управляемыми облигационными фондами известных российских управляющих компаний, и по итогам 2024 года за данный продукт Сбер получил награду в номинации «Инвестиционная стратегия года».

Также мы создаем нишевые стратегии с фокусом на определенный класс активов, например продукт на индекс российских компаний с малой и средней капитализацией, клубные закрытые выпуски и размещения.

Благодаря таким подходам в условиях закрытого для российского инвестора доступа к глобальным рынкам Sber Private Banking активно расширяет инвестиционную продуктовую линейку, предоставляя клиентам новые возможности.

Именно поэтому мы уверены, что с учетом всех вышеперечисленных преимуществ услуга инвестиционного консультирования — это оптимальное экономически обоснованное решение по управлению собственным благосостоянием.

*Chartered Financial Analyst — дипломированный финансовый аналитик.