Непогода «собрала» урожай

Крымские виноделы назвали 2025 год самым тяжелым для урожая. Об этом написал в соцсетях основатель UPPA Winery Павел Швец, его слова подтвердили и другие владельцы виноградников. Как отмечает РБК, по полуострову в апреле и начале мая ударили повторяющиеся заморозки, из-за них потери урожая могут достичь 40%. 14 мая в некоторых районах прошел град. Была ли возможность спасти урожай? И появится ли на полках крымское вино 2025 года? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2024-м власти Севастополя оценивали потери винограда из-за весенних заморозков в 700 тонн. Ежегодно местные предприятия собирают по 20-30 тыс. тонн, и количество выпущенных бутылок, согласно официальным отчетам, от сезона к сезону растет на десятки процентов. Очевидно, что ущерб этого сезона превысит сотни тонн винограда и может спровоцировать дефицит крымских сортов. Погодное бедствие затронуло всех соседей, рассказал основатель семейной винодельни Belmas Winery Рустам Акиниязов:

«Возвратные заморозки несколько недель тому назад — это самая трудная для виноградной лозы ситуация: уже начали распускаться почки, и вдруг температура опускается ниже нуля. У нас в некоторых районах была зафиксирована температура до -4 градусов.

Померзло до половины почек, еще прошел сильный град, что нехарактерно для этого времени года. Все побеги, которые должны были появиться, уже проросли, и теперь имеем, что имеем. Старожилы такое помнят, конечно, но не в последнее десятилетие».

В UPPA Winery подсчитывают, что потеряют до 3/4 урожая. Были надежды, что после холодов сохранились почки у морозостойких сортов «рислинг» и «пино нуар». Но недавно по ним на протяжении 15 минут бил град. 10 лет назад на предприятии приняли решение, что больше никогда не будут покупать чужой виноград. И, возможно, погода сейчас заставит пересмотреть обещание, поделился владелец компании Павел Швец: «Злой рок, климатическое оружие, небесное проклятие или инопланетяне… Даже если что-то будет произведено, то это будут напитки совершенно другого качества и стиля. У нас много сортов винограда, какие-то вина мы выпускаем весной следующего года после сбора урожая, какие-то — через три и даже четыре года.

То есть проблемы растянутся на ближайшие несколько лет. Под град у нас попал практически весь участок. Смотришь на этот виноградник и понимаешь, что с каждой секундой работа целого года идет насмарку».

Собеседники “Ъ FM” делятся, что изначально понимали: они в зоне риска. И возможные заморозки были заложены в стоимость продукции, хотя погода этой весной дополнительно скажется даже на ценниках бутылок из запасов прошлого урожая. Град предусмотреть было нельзя, подчеркнула основательница винодельческого хозяйства Le K2 Кира Ефимова: «Когда заморозки были, не раскрылась еще почка, было только где-то 10% ущерба. А у некоторых моих коллег по селу Родное целиком вымерзли целые сорта. Представляете, гремит гром, и через секунду начинается град. Я знаю, что существуют антиградовые сетки, но у нас слишком больше площади. Кроме того, проверенных компаний на этом рынке нет. У нас были еще маленькие побеги, и то на листики сегодня без слез не взглянешь».

В Крыму, кроме винограда, после заморозков пострадали алыча, черешня и персики. Местные фермеры предполагают, что ущерб среди плодовых деревьев превысит 70%. Снег в середине апреля после аномально теплого марта выпал и на Кубани. Краснодарские власти тогда отчитывались, что это не ударило по виноградникам. Однако в начале мая ночные температуры снова опустились ниже нуля и могли также пострадать ранние сорта.

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Александра Абанькова