Нижегородский метрополитен продлит работу в «Ночь музеев»
Нижегородский метрополитен в «Ночь музеев» с 17 на 18 мая продлит работу до 01:00 часов. Об этом сообщили в мэрии.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
После полуночи поезда будут ходить с интервалом 15 минут. Утром 18 мая метрополитен откроется в привычном режиме в 5:15 часов утра.
Как писал «Ъ-Приволжье», к всероссийской акции присоединятся полсотни нижегородских музеев, галерей, арт-пространств и выставочных комплексов, которые готовят более 400 мероприятий.