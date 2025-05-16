Нижегородский метрополитен продлит работу в «Ночь музеев»

Нижегородский метрополитен в «Ночь музеев» с 17 на 18 мая продлит работу до 01:00 часов. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

После полуночи поезда будут ходить с интервалом 15 минут. Утром 18 мая метрополитен откроется в привычном режиме в 5:15 часов утра.

Как писал «Ъ-Приволжье», к всероссийской акции присоединятся полсотни нижегородских музеев, галерей, арт-пространств и выставочных комплексов, которые готовят более 400 мероприятий.

Владимир Зубарев