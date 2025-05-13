Более 50 площадок Нижнего Новгорода присоединятся к акции «Ночь музеев» 17 мая

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в этом году 17 мая. К ней присоединятся более 50 городских музеев, галерей, выставочных комплексов и арт-пространств, они подготовят свыше 400 мероприятий, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередь на экскурсию по кремлевской стене в «Ночь музеев»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Очередь на экскурсию по кремлевской стене в «Ночь музеев»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 16:00 посетить большинство площадок можно будет бесплатно. На часть мероприятий нужна предварительная регистрация. На Большой Покровской улице разместят интерактивные фотозоны. С полной программой можно ознакомиться на сайте акции.

«Ночь музеев» проходит в Нижегородской области с 2006 года. В 2022 году мероприятия акции посетили около 143 тыс. участников, в 2023 году — 254 тыс., в 2024 году — 96 тыс.

Елена Ковалева