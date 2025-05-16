Дошло до суда дело о попытке хищения 500 млн при реконструкции аэропорта в Воронеже

Московская межрегиональная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора некоего ООО «Рус-строй» и его заместителя. Им вменяется покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции аэропорта в Воронеже. Материалы направлены Рамонский райсуд Воронежской области, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемые с июля 2021 года похитили порядка 31 млн руб., выделенных на реконструкцию воронежского аэропорта. Всего они планировали присвоить 500 млн руб.

В конце 2020 года московское ООО «Русстройком» Ары Саргсяна (на тот момент компания была зарегистрирована в Мордовии) выиграло на аукционе контракт на реконструкцию аэропорта в Воронеже за 472,8 млн руб. В июне 2021 года Росавиация расторгла его в одностороннем порядке из-за нарушения сроков: работы должны были начаться с даты заключения, но к маю 2021-го к ним не приступили. Подрядчику выплатили 11,2 млн руб., но при этом назначили штрафы за просрочку обязательств на 10,6 млн руб.

О том, как в макрорегионе ремонтируют закрытые с начала СВО аэропорты, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова