Паслер намерен отменить реформу системы среднего профобразования Куйвашева

Все учреждения среднего профессионального образования (СПО) в Свердловской области должны быть подведомственны министерству образования региона, а не разным ведомствам в зависимости от специализации, заявил врио губернатора Денис Паслер в интервью «Областной газете». «Во многих городах учреждения СПО единственная возможность получения специальности. Мы должны беречь и развивать эту систему образования. Нам нужно как можно быстрее приводить каждое такое учреждение в порядок, оснащать необходимым современным оборудованием»,— отметил господин Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Реформу системы СПО в Свердловской области, предусматривающую переход всех отраслевых колледжей и техникумов под контроль соответствующих министерств, запустил в 2023 году на тот момент губернатор Евгений Куйвашев. В правительстве отмечали, что изменения позволят увеличить набор студентов и улучшить материальную базу учреждений. «Прошу каждого министра держать вопрос о расширении количества участников данного проекта на личном контроле, анализировать информацию о кадровой потребности по отраслям»,— отметил тогда господин Куйвашев.

Денис Паслер подчеркнул, что видит востребованность СПО и «большой потенциал» в них. «В конце апреля я встречался с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Обсудили с ним в том числе и создание уже в следующем году кластеров "Профессионалитета" еще в семи колледжах и техникумах региона»,— сказал врио губернатора. По словам господина Паслера, кластеры создадут в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже, в Екатеринбургском автомобильно-дорожном колледже, в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства, в Уральском радиотехническом колледж, в Екатеринбургском энергетическом техникуме, в Асбестовском политехникуме и в Областном техникуме дизайна и сервиса.

Василий Алексеев