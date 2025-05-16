Рэпер Macan и Scirena станут хедлайнерами фестиваля «Петровские ассамблеи 3.2.2»

Организаторы фестиваля «Петровские ассамблеи 3.2.2», который пройдет на «Газпром Арене» 1 июня, рассекретили имена хедлайнеров главного концерта. Ими станут популярный рэпер Macan (Андрей Косолапов) и певица Scirena (Анна Сафронова), сообщили «Ъ-СПб» в компании, занимающейся подбором артистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный фестиваль «Петровские ассамблеи» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге

Фото: Елена Бледных Музыкальный фестиваль «Петровские ассамблеи» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге

Фото: Елена Бледных

Также на «Петровских ассамблеях» в этом году выступят белорусские рэперы nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS, хабаровская группа Tritia и другие актуальные хитмейкеры. При этом полный состав приглашенных звезд организаторы пока не раскрывают. Также интригой пока остаются и имена ведущих.

Посвященный Дню города фестиваль пройдет на «Газпром Арене» уже в четвертый раз. Ежегодно «Ассамблеи» собирают до 50 тыс. человек. В 2024 году ведущими мероприятия были фигуристка Камила Валиева и актер Леон Кемстач.

Напомним, что из-за проведения «Петровских ассамблей» на Крестовском острове обычно перекрывают движение транспорта.

О других ближайших культурных мероприятиях в Петербурге читайте в традиционной афише «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик