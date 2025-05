Открытие reMusic, старт гольф-сезона в Петергофе, «Музыкальный Олимп», Шура и 100-летие «Зенита»

Лето на подходе, а это значит, что наша традиционная афиша начинает постепенно перемещаться в сторону опен-эйров, уличных концертов и фестивалей, в джазовые дворы и на прочие открытые площадки. Однако театральные сцены и зрительные залы пока не сдают своих позиций. В эти выходные и в течение всей следующей недели петербуржцев и гостей города ждут и драматические премьеры, и музыкальные открытия, и прохладные выставочные залы. Все самое интересное — в еженедельной культурной подборке «Ъ-СПб».

Накануне в пространстве AIKIterrasa на Аптекарской набережной состоялось открытие персональной выставки «Рыбка кои на террасе» художницы Алены Бога — резидента независимой галереи-мастерской IZZI Gallery. Название экспозиции выбрано неслучайно: его непосредственность контрастирует со сложносоставной техникой работ автора. Этот прием позволяет сместить акцент с внешней сложности на внутреннюю ясность замысла. С помощью игры и иронии, выступающих в качестве ключевых инструментов, госпожа Бога напоминает зрителю о том, что именно в простоте и кроется истинная гармония… Продлит работу выставка до 13 августа.

Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина (бывший «Мюзик-Холл») приглашает 16 мая на концерт «Восточные красавицы и французские мечтатели» в Государственную академическую Капеллу Санкт-Петербурга. В этот вечер сцена станет поэтическим мостом между Востоком и Западом, между утонченной мечтательностью и манящей загадкой. Музыка открывается перед слушателями панорамными образами: от сказочной Шехерезады и властной Шамаханской царицы до печального Дон Кихота и трагического Гамлета. Их судьбы, воплощенные в ариях, симфониях и поэтических образах, сольются в единое музыкальное полотно — страстное, яркое, многогранное. В концерте примет участие симфонический оркестр «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, хор и солисты театра. Прозвучит музыка Равеля, Массне, Римского-Корсакова, Бородина и других знаменитых композиторов.

В эту субботу, 17 мая, в Аполлоновом зале Зимнего дворца в рамках выставки «Три нидерландские Мадонны. К завершению реставрации» будут представлены три картины из коллекции Эрмитажа, недавно прошедшие процедуру восстановления. Все три работы были созданы в первой четверти XVI века — незадолго до того, как всю Фландрию захлестнуло иконоборческое движение, когда уничтожались многие религиозные произведения искусства. Поэтому особенно ценно, что «мадонны» сохранились до наших дней. Теперь произведения можно будет увидеть в состоянии, максимально приближенном к авторскому замыслу: в ярких сочных красках, с множеством деталей, свойственных нидерландским картинам и долгое время скрытых от взгляда. Выставку можно посетить до 7 сентября по входному билету в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа.

На основной сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова 17 и 18 мая покажут балет «1234». Это первая в России постановка, объединившая четырех хореографов из четырех стран: Юрия Смекалова (Россия), Ксению Вист (Германия), Хелдера Сеабра (Португалия) и Яэля Цибульски (Израиль). Господин Смекалов пригласил трех коллег, говорящих на разных танцевальных языках, для создания единого балетного спектакля. Россия, Германия, Португалия, Израиль — история развития балета в каждой из этих стран уникальна своим языком и характером танца. Объединить эти разные танцевальные коды в единое хореографическое полотно и было задачей «1234». На сцене выступят артисты Большого, Мариинского, Новосибирского театров и независимые танцовщики: Юрий Смекалов, Александр Челидзе, Виктория Литвинова, Диего Кальдерон, Алла Бочарова, Злата Ялинич, Юлия Кобзарь, Игорь Клинский, Диана Чемилевская. Здесь нет категоричного деления на «классиков» и танцовщиков новых направлений, каждый из артистов владеет многими танцевальными языками. Поэтому именно они воплощают на сцене хореографические тексты творцов из разных стран, говорится в анонсе. Продолжительность спектакля: два часа с одним антрактом.

Также в эти дни в Музее Фаберже проходит выставка «Ленинград. Встреча с Победой», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлено более 120 фотографий, графических и живописных работ, посвященных теме встречи с Победой в Ленинграде, а также возвращению города к мирной жизни. Выставка реализована в сотрудничестве с Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, подготовившим более ста цифровых копий изображений с оригинальных негативов, и Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда, предоставившим живописные и графические работы из своих фондов. Выставка продолжит свою работу до 20 мая. Вход свободный — по бесплатному билету, который можно оформить на сайте или в кассе музея.

В пространстве «Севкабель Порт» в течение четырех дней (до 18 мая) работает ежегодная ярмарка современного искусства Port Art Fair. В этом году ее тема — «Искусства и ремесла». В мероприятии принимают участие 85 художников и 34 галереи: от крупных институций до независимых инициатив. Среди участников ярмарки — выпускники ведущих российских школ современного искусства, включая Школу Родченко, Институт Бакштейна, Академию Штиглица, Академию художеств им. Репина, Британскую высшую школу дизайна, Школу дизайна НИУ ВШЭ, а также зарубежных вузов, таких как Central Saint Martins и University of The Arts London.

На манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке продолжаются показы гастрольного шоу «Бурлеск», которое представляют продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе и компания «Росгосцирк». «Бурлеск» был создан на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. После победы артистов на 43-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, масштабных гастролей в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре и большого всероссийского гастрольного тура шоу презентовали жителям и гостям Петербурга. Как отмечают организаторы, шоу «Бурлеск» отличает особый стиль и фирменный почерк Гии Эрадзе: синтез жанров и феерия фэшн-цирка, эксклюзивные костюмы и образы от лучших российских дизайнеров и художников, авторская музыка. Гастроли проекта продолжатся в цирке Чинизелли до 31 августа.

С 20 по 24 мая в Петербурге состоится ежегодный международный фестиваль «Музыкальный Олимп». Концепция этого творческого форума состоит в том, чтобы отобрать молодых талантливых музыкантов со всего мира и дать им возможность выступить вместе с симфоническими оркестрами на лучших концертных площадках Северной столицы. Организатор фестиваля — Фонд «Музыкальный Олимп» — отмечает в этом году свое 30-летие. За это время он дал путевку в международную концертную жизнь более 500 талантливым исполнителям из 48 стран мира. Сейчас многие из них — настоящие звезды мировой классической сцены. Благодаря концертным программам Фонда в России впервые выступили многие ведущие артисты и коллективы мира, среди них такие звезды, как Андраш Шифф, Дайана Кролл, Бобби Макферрин, Йо-Йо Ма, оркестр Венской филармонии и другие.

В этом году «Музыкальный Олимп» подготовил особую программу. Перед слушателями выступят музыканты из России, Мексики, Вьетнама, Китая, Великобритании, Австралии, Казахстана. Концерты фестиваля состоятся на сценах Санкт-Петербургской академической филармонии и Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Кроме того, в рамках юбилейных мероприятий состоится открытый концерт во дворах Капеллы и будет объявлено о запуске нового международного юношеского конкурса музыкантов.

В Михайловском театре 21–22 мая покажут классический балет П. И. Чайковского «Спящая красавица». Главные партии в этой постановке исполнят Анжелина Воронцова (Принцесса Аврора), Никита Четвериков (Принц Дезире), Марфа Федорова (Фея Сирени), Гильерме Висенте (Фея Карабос). Дирижер — Павел Клиничев.

В пленительной музыке Чайковского и сказочном сюжете Шарля Перро, который все знают с детства, хореограф Начо Дуато нашел новые смыслы, эмоциональные оттенки и пластические образы. Вдохновленный хореографией своего великого предшественника Мариуса Петипа, Дуато не спорит с ним, но иногда цитирует — почтительно или чуть иронично. Величие классического стиля поколеблено: это похоже на то, как если бы серьезный симфонический оркестр вдруг позволил себе легкие джазовые шалости. Авторы спектакля создали на сцене пространство, которое позволяет зрителю оказаться внутри сказки, в мире фей. В окружении цветущих роз персонажи иногда похожи на птиц или бабочек. Злая фея Карабос предстает в облике роковой красавицы, которой верно служат пронырливые тараканы с блестящими спинками. В финале злые чары развеяны, торжествуют добро и любовь. «В наше время и взрослым нужны сказки, они помогают вернуться к чему-то важному и сокровенному — к ребенку внутри нас»,— в этом убеждены авторы спектакля, и зрители с готовностью разделят их мнение.

В четверг, 22 мая, в честь своего 50-летия на сцене клуба «Космонавт» выступит легенда 1990-х, король эпатажа, один из самых экстравагантных певцов поп-эстрады своего времени — Шура. Он представит большую и праздничную программу, где прозвучат его лучшие песни. В этот вечер всем гостям вместе с исполнителем предлагают спеть нетленные «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и многие другие, а также услышать новые композиции музыканта.

Уникальный концерт Ave Maria состоится 22 мая в одном из самых величественных и вдохновляющих мест Санкт-Петербурга — Большом итальянском просвете Государственного Эрмитажа. В этот вечер в исполнении симфонического Impulse orchestra, хора «Созвездие» и солистов Мариинского театра там прозвучат все знаменитые версии известнейшего хорового произведения Ave Maria. Это — самая популярная в мире молитва, обращенная к Марии, матери Иисуса. Ее слова вдохновляли композиторов разных времен, начиная с эпохи Возрождения. И всегда это музыка особой, просветленной красоты. Она множество раз переиздавалась, написано огромное количество переложений для инструментов и голосов. «Аве Мария» — поистине музыкальный шедевр, любимый публикой и исполнителями во всем мире. Необыкновенно трогательная мелодия находит отклик в душе как профессионального музыканта, так и любителя, не знающего нот.

На Основной сцене театра «Мастерская» 23 и 24 мая покажут премьеру спектакля «Залетные» по рассказам Василия Шукшина. Актер театра Михаил Гаврилов неслучайно выбрал для своего режиссерского дебюта рассказы знаменитого советского автора. Они земляки, а кто может понять сибиряка лучше другого сибиряка? Режиссер сосредоточился на теме одиночества, присущего героям Шукшина. Их часто называют «чудаками» или «чудиками», они не такие, как все: странные, не вписывающиеся в общие шаблоны, словно попали сюда по ошибке — одним словом, залетные. Однако что-то восхищает в этих одиноких душах. Возможно, как раз их непохожесть, нестандартность и умение ценить каждое мгновение жизни.

В спектакле заняты актеры: Ричард Ардашин, Илья Борисов, Георгий Воронин, Алексей Ведерников, Андрей Гаврюшкин, Иван Григорьев, Константин Гришанов, Дмитрий Житков, Сергей Интяков, Николай Куглянт, Александра Мареева, Дмитрий Миков, Ксения Морозова, Мария Русских, Анастасия Стебнева, Василий Щипицын. Художественный руководитель постановки — Григорий Козлов. Спектакль идет три часа с одним антрактом.

В Петрикирхе 23 мая солисты Константин Щеников-Архаров и Ольга Котлярова представят редчайшую программу старинной музыки «Бах, Вивальди и Реджо. Орган и Лютня». Господин Щеников-Архаров — первый и пока единственный музыкант в мире, который исполняет сонаты Антонио Реджо для лютни. Английский музыковед Энтони Хард в свое время открыл этого автора для мира, найдя ноты Реджо в старинных европейских архивах, а Константин первым оживил эту музыку. В стенах лютеранского собора гостям предлагают услышать редкие сочинения. Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Ежегодный Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки reMusic начнет свою работу 23 мая. В афише двухнедельного культурного марафона — более 70 различных событий, концерты пройдут на лучших музыкальных площадках города, таких как концертный зал Мариинского театра, ЦВЗ «Манеж», БДТ «Каменноостровская сцена», Новая Голландия, Дом радио, Новая сцена Александринского театра, Шереметевский дворец, «Севкабель Порт», Музей звука.

Открытие фестиваля состоится в следующую пятницу в концертном зале Мариинки, где выступит ансамбль Repons (художественный руководитель — Мехди Хоссейни). Исполнители: Катерина Кованжи (вокал), Георгий Долгов (флейты), Денис Быстров (гобой), Серафима Верхолат (кларнеты и саксофон), Кирилл Мирон (волторна), Николай Странатковский (труба), Жерар Костес (тромбон), Алексей Амосов (перкуссия), Антон Назарко (перкуссия), Алексей Глазков (фортепиано), Арсений Кирюхин (аккордеон), Михаил Крутик (скрипка), Виктория Велькова (скрипка), Динара Муратова (альт), Дарья Луценко (виолончель). Дирижер — Федор Леднев.

На следующий день, 24 мая, в «Студии 42» (пространство «Севкабель Порт») фестиваль продолжится выступлением Дарьи Луценко (виолончель), которая исполнит сочинения современных авторов: Беата Фуррера, Жюльена Малоссена, Ли Биня, Лючии Ронкетти и Ази Хармона. Также на эту сцену выйдет ансамбль солистов камерного хора Festino (художественный руководитель и дирижер — Александра Макарова). В программе: произведения Вадима Генина, Ифань Шао, Джи Вон Кима, Гарри Лукаса, Андреаса Камериса, Шупенг Цао, Мэньюн Ло.

В гольф-клубе «Петергоф» 24 мая, в свою очередь, состоится открытие девятого сезона. Этот турнир входит в рейтинг клуба 2025, по итогам которого можно выиграть членство в клубе на сезон 2026 года. Категории: мужчины (0,0 — 21,4 Stroke Play Net c учетом HCP), мужчины (21,5 — 36,0 Stableford c учетом HCP), женщины (0,0 — 36,0 Stableford c учетом HCP), новички (36,1 и выше Stableford c учетом HCP) и юниоры (0,0 — 54,0 Stableford c учетом HCP). Участникам и гостям обещают интересную гольф-программу, а также выступление артистов и активности от партнеров.

В Малом зале Филармонии 24 мая в рамках X Международного музыкального фестиваля «Классика без границ» пройдет гала-концерт «Благословленные музыкой». Это будет выступление лауреатов X Международного юношеского конкурса классического сольного исполнительства Nota bene! — традиционно он приурочен ко Дню города. Идея конкурса — дать талантливым детям возможность сыграть в известных залах культурной столицы.

Конкурс по своему масштабу не имеет аналогов не только в России, но и в мире: он проводится в формате «конкурса конкурсов». Сначала называются лауреаты по каждому инструменту, затем инструменты объединятся по номинациям и называются лауреаты Гран-при в каждой из них. Наравне с обычными музыкантами в конкурсе участвуют талантливые ребята с ограниченными физическими возможностями — благодаря видео-формату проведения. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Михаил Черниговский. Вести концерт будет президент Фонда «Классика без границ» Анастасия Мазанкина.

На крыше Roof Fest 24 мая поклонников ждут на большом летнем концерте IOWA (в миру — Екатерина Иванчикова). Известная своим уникальным стилем, эмоциональными выступлениями и откровенными текстами, Катя IOWA представит новую программу, которая объединит старые хиты и свежие композиции с актуальным звуком. В репертуаре певицы множество шлягеров, а ее творческий путь наполнен необычными экспериментами и яркими концертами. Исполнительница всегда готова раздвигать границы музыки, моды и творчества, привлекая к себе внимание яркими образами и сильными месседжами. На концерте в Петербурге зрителей ожидают невероятные визуальные эффекты и нестандартные сценические образы, яркие и удивительные костюмы, презентация новых песен, а также тех, которые уже завоевали сердца фанатов.

В воскресенье, 25 мая, вышеупомянутый фестиваль reMusic продолжится на острове Новая Голландия, где пройдет круглый стол на тему «Новая музыка и литературный язык» (ведущая — композитор Светлана Лаврова). Как связаны вербальный язык и звуки, на каком уровне возможен взаимообмен звучащей речи и музыкального материала? Как современный композитор трактует поэтический текст и как работает со словом? На все эти вопросы и попытаются найти ответы участники дискуссии.

Там же, в Новой Голландии, в рамках фестиваля выступит Мария Садурдинова (фортепиано). Она исполнит современные произведения Вероники Карчемкиной, Лю Бойя, Алексея Сюмака, Рачья Есаяна, Жерома Комбье, Владимира Горлинского и Анатолия Королева.

Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» под руководством заслуженной артистки РФ Марии Сафарьянц торжественно откроет XXXII летний сезон 25 мая в Мраморном зале Российского этнографического музея. Концерт посвящен Дню города, в котором зародился и успешно действует один из старейших фестивалей классической музыки России. В заявленной программе — сочинения Россини, Пуччини, Верди. На сцене — лауреат международного конкурса Giovani in Crescendo Маттео Манчини (баритон, Италия), лауреат международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава Элен Егиазарян (сопрано, Армения), призер международного конкурса «Опералия» и финалист телепроекта «Большая опера» Владимир Дмитрук (тенор, Москва).

В летнем фестивальном сезоне этого года примут участие исполнители из России, Италии, Испании, Армении. Концерты пройдут на традиционных фестивальных площадках: в Российском Этнографическом музее, Тронном зале Екатерининского дворца, Гербовом зале Государственного Эрмитажа, в Музее Фаберже, Особняке Кельха, Атриуме Петропавловской крепости, а также впервые — в Штаб-квартире Российского Географического общества и в здании Российской Академии Наук.

Завершится же следующая неделя в Петербурге масштабными празднованиями по случаю 100-летия ФК «Зенит». В ночь на 25 мая сине-бело-голубые откроют сезон городского проекта «Поющие мосты». Петербуржцев и гостей города ждет яркое мультимедийное шоу, объединяющее памятные моменты из истории клуба — на пролете Дворцового моста. В этот же день в общественном пространстве «Севкабель Порт» откроется выставка «Зенит ¦ Петербург. 100 лет вместе». Экспозиция расскажет о культурном и эмоциональном ДНК города через призму событий, связанных с историей многократного чемпиона России, обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА. А кульминацией праздника 25 мая на «Газпром Арене» станет Матч легенд. На поле выйдут звездные зенитовцы разных лет, включая Доменико Кришито, Николоса Ломбертса, Анатолия Тимощука, Данни, Андрея Аршавина, Александра Кержакова и других. Перед игрой гостей ждут автограф-сессии, выступления артистов, предматчевое шоу и другие сюрпризы. После завершения Матча легенд по главным водным артериям Петербурга отправится сине-бело-голубая флотилия празднично оформленных теплоходов с игроками и легендами клуба. Каждое судно станет по-настоящему уникальным арт-объектом и впечатлит петербуржцев и гостей города, обещают организаторы.

