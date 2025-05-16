Россия предложила Афганистану наладить взаимное сотрудничество в таможенном деле

Для укрепления торгово-экономических отношений Россия и Афганистан должны сотрудничать в таможенном деле. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Алексей Тимофеев на полях KazanForum.

«Со своей стороны мы выражаем готовность к сотрудничеству в этом направлении. Хотим предложить возобновить или организовать новую работу над проектом по сотрудничеству и взаимной помощи в таможенных делах», — сказал он.

Ранее сообщалось, что к началу 2026 года планируется подготовить проект экономического обоснования строительства железнодорожной инфраструктуры в Афганистане.

Дарья Сайфиева