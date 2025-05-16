Искусствовед Валерий Дудаков подарил часть коллекции картин нижегородскому музею

Российский искусствовед и коллекционер Валерий Дудаков подарил часть своего собрания отечественного искусства начала ХХ века Нижегородскому государственному художественному музею (НГХМ). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале 15 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Он уточнил, что коллекция НГХМ пополнится работами представителей русского символизма. Речь идет о произведениях Михаила Врубеля, а также Сергея Судейкина, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Николая Феофилактова, Василия Милиоти, Артура Фонвизина, Николая Рябушинского, Петра Уткина и других авторов, входивших в объединение «Голубая роза». По словам губернатора, НГХМ еще никогда не получал такого подарка из частных коллекций.

Замгубернатора Олег Беркович добавил, что Нижний Новгород стал победителем в негласной конкурентной борьбе за право принять эту коллекцию. В том числе в собрание нижегородского музея от Валерия Дудакова поступит панно Михаила Ларионова «Прогулка».

На основе коллекции в НГХМ создадут Музей русского символизма, он разместится в правом крыле музея на площади Минина и Пожарского. В левом крыле появится публичная библиотека по истории искусства, сформированная на базе научного фонда НГХМ и коллекции Валерия Дудакова. Она будет носить имя искусствоведа.

Ранее руководитель НГХМ Роман Жукарин в интервью «Ъ-Приволжье» говорил, что в основном музейное собрание пополняется именно за счет подобных меценатских инициатив. Последнее большое пополнение состоялось в 2013 году — благотворительный фонд Геннадия и Елены Тимченко передали 15 работ из коллекции отечественной живописи 1930–1990 гг.

Галина Шамберина