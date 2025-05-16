«Виннипег» сократил отставание от «Далласа» в серии 1/4 финала Кубка Стэнли

«Виннипег Джетс» на своем льду с крупным счетом — 4:0 — обыграл «Даллас Старс» в пятом матче 1/4 финала play-off Национальной хоккейной лиги и сократил отставание в серии до четырех побед — 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Terrence Lee-Imagn Images / Reuters Фото: Terrence Lee-Imagn Images / Reuters

Авторами заброшенных шайб стали Марк Шайфли и Владислав Наместников, Николай Элерс сделал дубль. Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибайк отразил 22 броска и во второй раз в текущем розыгрыше Кубка Стэнли отыграл «на ноль».

Противостояние продолжится в ночь на 18 мая в Далласе.

Таисия Орлова