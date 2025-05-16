Совкомбанк сократил чистую прибыль в два раза в первом квартале 2025 года

Чистая прибыль Совкомбанка за первый квартал 2025 года составила 12,5 млрд руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза. Этот результат оказался на 7% ниже, чем консенсус-прогноз аналитиков, опубликованный «Интерфаксом» накануне (13,5 млрд руб.). При этом чистый процентный доход банка за отчетный период увеличился на 25%, до 22,88 млрд руб., а чистый комиссионный доход вырос в 1,6 раза, до 8,8 млрд руб.

Согласно опубликованной отчетности, на снижение финансового результата банка повлияли операции с иностранной валютой, драгметаллами и производными финансовыми инструментами, которые принесли убыток в размере 14,9 млрд руб. (прежде всего из-за валютной переоценки активов). Годом ранее этот сегмент был прибыльным — 3,1 млрд руб. При этом по операциям с ценными бумагами банк зафиксировал прибыль в размере 15,4 млрд руб. (против 4,9 млрд руб. прибыли годом ранее). Накануне аналитики Альфа-банка прогнозировали «существенный положительный результат от переоценки портфеля ценных бумаг» банка на фоне роста фондового рынка в первом квартале, однако не исключали, что он «будет нейтрализован отрицательной переоценкой валютной позиции на фоне укрепления рубля».

Кроме того, согласно отчетности банка, сократились и другие операционные доходы — с 17,8 млрд до 8,9 млрд руб. В них, в частности, включен доход «от приобретения компании, связанной с операциями с драгоценными металлами», который снизился с 14,6 млрд до 5,7 млрд руб.

Впрочем, в банке удовлетворены квартальными результатами. «Такой старт года подтверждает наш прогноз по увеличению чистой прибыли в 2025 году»,— заявил предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев (его слова приведены в пресс-релизе). При этом он отметил «опережающий рост таких важных для нас сегментов, как расчетные, комиссионные и страховые доходы». Банк сохраняет планы увеличения прибыли по итогам 2025 года. В прошлом году чистая прибыль Совкомбанка снизилась на 19%, до 77 млрд руб.

Отдел финансов