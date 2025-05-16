В Кисловодске в 2025 году отремонтируют дорогу к «Замку коварство и любовь»

Дорожные службы Ставропольского края ремонтируют проезд к одной из популярных туристических локаций Кисловодска к «Замку коварства и любви». Реконструкция проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Telegram-канал министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты уже демонтировали старое покрытие и устанавливают бордюры. Следующими этапами станут укладка нового полотна и благоустройство автодороги.

Кроме того, администрация Кисловодска планирует создать новый пешеходный маршрут между «Замком коварства и любви» и природным памятником «Гора Кольцо». Проект предусматривает обустройство прогулочной и велосипедной зон вдоль рек Аликоновка, Березовая и Подкумок.

Как раннее сообщал «Ъ-Кавказ» Вокруг скалы «Замок коварства и любви» в Кисловодске создана охранная территория площадью 1,73 га.

Николай Аксенов