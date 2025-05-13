Вокруг скалы «Замок коварства и любви» создана охранная зона
Вокруг скалы «Замок коварства и любви» в Кисловодске создана охранная территория площадью 1,73 га. Соответствующее постановление подписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщает Telegram-канал регионального Минприроды.
Фото: Кемаль Козбаев
Охранный периметр установлен для защиты природного памятника регионального значения от негативных внешних факторов. В границах новой зоны запрещена любая деятельность, способная нарушить сохранность объекта.
«Скала "Замок коварства и любви" — одна из природных достопримечательностей Кисловодска, привлекающая туристов и отдыхающих. Именно поэтому сохранение живописного места заслуживает особого внимания»,— заявил краевой министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Олег Безменов.
Уникальная скальная формация входит в состав Аликоновского ущелья и возвышается на 950 м над уровнем моря. Свое название достопримечательность получила благодаря очертаниям, напоминающим древний замок с башнями и зубчатыми стенами. По склонам скалы произрастает лес, в котором преобладают дуб, граб и ясень.