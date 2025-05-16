Петербургский школьник провалился в люк на территории учебного заведения

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства получения травм школьником. В городское управление СК поступило сообщение, что 15 мая мальчик провалился в незакрепленный люк, расположенный на территории учебного заведения в Приморском районе. С полученными травмами его госпитализировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, у девятилетнего пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы и ссадины.

Как уточнили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в настоящий момент по данному факту проводится процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в Следственном комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге взыскал с одной из школ города 100 тыс. рублей в пользу ученика, сломавшего нос на перемене.

Андрей Цедрик