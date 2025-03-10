Петербургский школьник Саша получит 100 тысяч рублей за сломанный нос на перемене

Петродворцовый районный суд взыскал с одной из школ города 100 тыс. рублей в пользу ученика Саши, который получил тяжелую травму на перемене, сообщает пресс-служба городской прокуратуры 10 марта.

По словам прокурора, 30 января 2024 года на перемене дети бегали по коридору. Саша бежал навстречу мальчику из другого класса. Молодые люди смотрели в разные стороны и столкнулись лбами. В момент столкновения учителей в коридоре не было.

В результате происшествия несовершеннолетний получил перелом костей носа со смещением. Директор школы и представитель не стали оспаривать иск, однако посчитали размер морального вреда завышенным.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с одной из школ в Красносельском районе могут взыскать 300 тыс. рублей за травмы, полученные ученицей на перемене.

Андрей Маркелов