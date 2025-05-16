Хоккеисты «Локомотива» прокомментировали победу над «Трактором»

Игроки ярославского ХК «Локомотив» после победы над челябинским «Трактором» во второй игре финальной серии Кубка Гагарина почувствовали облегчение. Об этом они сказали после матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Видео с комментариями игроков публикует Telegram-канал «Хоккейные головы». Напомним, что железнодорожники уступили в первой игре серии со счетом 1:2, а во втором матче победили — 4:1.

«Тяжелый матч, как и первый. Побеждать всегда приятно. Немножко, так сказать, груз упал. Сегодня нужно было выиграть. Я не согласен, что мы подстраиваемся под кого-то. В обоих матчах мы гнули свою линию. Сложилось, что в первом не забили, а здесь получилось. Немного добавили агрессии под воротами»,— прокомментировал защитник «Локомотива» Рушан Рафиков.

Нападающий Артур Каюмов также согласился, что после этой победы «психологически стало легче». По его словам, результат второй игры сложился из правильного анализа первого матча.

«Вышли с другим настроем. Почему проигрываете первый матч? Наверное, просто вкатываемся в первую игру, а со второй уже начинаем свою игру играть. Сделали камбэк? Но в этом моменте мы тоже растем, тоже получаем опыт, сегодня мы преодолели этот барьер»,— прокомментировал Каюмов.

Напомним, что в игре 15 мая нападающий «Локомотива» Максим Шалунов применил силовой прием против игрока «Трактора» Чарльза Робинсона, который досрочно покинул площадку. Судьи фола не увидели, а сам момент вызвал большой резонанс.

«Это финал. Тут никто не хочет проиграть и борьбу, и матч. Если смотреть на этот момент с Максом, то они шли друг к другу в силовую борьбу, но Макс, видимо, собрался крепче и выстоял»,— оценил момент Артур Каюмов.

Игрок челябинской команды Стивен Кэмпфер пострадал в ходе столкновения с Павлом Красковским. «Это финал, это война. Другого быть не может»,— прокомментировал этот момент сам Красковский.

Напомним, что счет в серии после игры 15 мая стал 1-1. 17 мая команды встретятся в Челябинске.

Алла Чижова