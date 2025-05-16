Направлено в суд уголовное дело о хищении более 1 млрд рублей у Дальнегорского ГОКа

Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение и направила в Ленинский райсуд Владивостока для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего коммерческого директора ООО «ГХК "Бор"» Владимира Кантура, бывшего исполнительного директора ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрия Рачкова и финансового директора одной из компаний Андрея Ковалькова. Все они обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«По данным следствия, с 2011 по 2022 год фигуранты, действуя организованной группой, реализовали преступную схему по дроблению бизнеса. Они заключали формальные договоры между ООО "Дальнегорский ГОК" и аффилированными компаниями, что позволило выводить средства через офшоры. В результате через зарубежные счета было выведено 240 млн руб.»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. Также следствие считает, что обвиняемые совершили хищение «более 1,1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на оплату электроэнергии для компании и полученных в виде субсидий из краевого бюджета».

Владимир Кантур и Дмитрий Рачков были арестованы в ноябре 2023 года. «Кантур обвиняется в том, что в период с октября 2017-го по июнь 2021 года он, занимая различные должности, совместно с сообщниками в рамках реализации преступной схемы по дроблению бизнеса с целью создания "центров прибыли и убытков" заключил формальные договоры между ООО "ГХК «Бор»", ООО "Дальнегорский ГОК" и другими аффилированными юридическими лицами, что позволило осуществить вывод и присвоение через офшорные счета за рубежом денежных средств в размере 218 млн и 22 млн руб.»,— сообщала тогда прокуратура Приморья.

На имущество обвиняемых на общую сумму более 380 млн руб. наложен арест.

Дальнегорский ГОК — оператор единственного действующего борного месторождения в РФ. На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточено около 3% мировых запасов бора.

Алексей Чернышев, Владивосток