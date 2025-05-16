В Шушарах по повышенному номеру тушат пожар в ангаре на площади 150 «квадратов»
Крупный пожар в производственном здании произошел утром 16 мая в Пушкинском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: поселок Шушары, Московское шоссе, д. 284, поступил на пульт дежурного в 09:09, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Прибывшие на место спасатели выяснили, что в ангаре размером 10х15 метров происходит горение по всей площади. В 09:25 пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено 19 человек личного состава и четыре единицы техники.
UPD: В 09:51 произошел отказ от дополнительного номера 1БИС, ведется работа по номеру 1, пожар локализован, уточнили в МЧС.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что пожар в ангаре в поселке Металлострой на майских праздниках тушили по повышенному номеру сложности более десять часов.