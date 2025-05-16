Власти прокомментировали инцидент с нацистской символикой в школе Саратова

Комитет по образованию администрации Саратова назвал недопустимым «использование азличной ярко выраженной нацистской символики в детских школьных постановках». Так там прокомментировали ситуацию с увольнением учительницы школы в поселке Тепличный Веры Башковой.

По данному факту организовали служебную проверку. Специалисты должны установить, в частности, кто занимался пошивом для детей формы с нацистской символикой, согласились ли родители на их участие в этих образах в постановке. В ходе проверочных мероприятий также предстоит выяснить, «каким образом было изготовлено большое изображение диктатора нацистской Германии».

В комитете по образованию подчеркнули, что информация СМИ об увольнении увольнение педагога-психолога не соответствует действительности. Там уточнили, что Вера Башкова написала заявление момент начала служебной проверки по собственному желанию, попросив снять ее с должности с 16 мая. Отмечается, что будут приняты соответствующие решения, если проверка покажет допущенное нарушение закона. В комитете добавили, что за ситуацию несет ответственность и руководство указанной школы.

Напомним, ранее депутат Саратовской облдумы Денис Буланов попросил губернатора Романа Бусаргина организовать проверку законности и обоснованности увольнения учительницы. Он счел важным оценить действия должностных лиц департамента Гагаринского района. Депутат отметил, что Вера Башкова потеряла работу из-за постановки спектакля по классической повести Валентина Катаева «Сын полка» в преддверии празднования 80-летия Победы.

Павел Фролов