В Саратове учительницу уволили в связи с пропагандой нацистской символики

В Саратове учительницу школы в поселке Тепличный Веру Башкову обвинили в пропаганде нацистской символики и уволили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Саратовской облдумы Денис Буланов.

После случившегося депутат попросил губернатора Саратовской области Романа Бусаргина организовать проверку законности и обоснованности увольнения учительницы. Также он призвал оценить в правовом поле действия должностных лиц департамента Гагаринского района.

Денис Буланов считает, что Веру Башкову необходимо будет вернуть на должность учителя-психолога, если выявится факт ее незаконного увольнения. По его словам, женщина лишилась работы в школе из-за постановки спектакля по классической повести Валентина Катаева «Сын полка» в преддверии празднования 80-летия Победы. Депутат счел предъявленные Вере Башковой обвинения абсурдными, а повесть указанного писателя назвал произведением, которое воспитывает в детях патриотизм, мужество и человечность.

Павел Фролов