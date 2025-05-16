Суд отказал Егору Криду в компенсации от Мизулиной за обвинение в скамерстве

Первый кассационный суд общей юрисдикции счел законным отказ взыскать 1 млн руб. с главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Общественный деятель назвала Егора Крида главным скамером страны, чем, по мнению исполнителя, нанесла вред его репутации, следует из сообщения суда в Telegram-канале.

Формулировка, оскорбившая певца, прозвучала в ходе прямой трансляции госпожи Мизулиной во «ВКонтакте». Истец обвинил главу Лиги безопасного интернета в распространении оценочного суждения, не соответствующего действительности, и требовал опровержения. В суде он попытался объяснить, что термин «скамер» означает «мошенник».

Суд первой инстанции назначил лингвистическую экспертизу, по результатам которой установили, что слово «скамер» общеупотребительных аналогов в русском языке не имеет. Позже апелляционный суд согласился с судом первой инстанции. Крид выразил несогласие с решениями судов и обратился с кассационной жалобой, которую теперь кассационный суд оставил без удовлетворения.

Ранее Лефортовский суд Москвы обязал дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом) выплатить Екатерине Мизулиной 500 тыс. руб. по делу о защите чести и достоинства.