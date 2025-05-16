Денис Паслер предложил создать в Екатеринбурге Институт креативных индустрий

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил о необходимости создать в Екатеринбурге Институт креативных индустрий. Новое образовательное учреждение должно соответствовать «духу и стилю, образу мышления людей в столице Урала», сказал он в интервью «Областной газете».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, для этого имеются все предпосылки. «Сейчас мы только в начале пути. Мне необходимо более детально изучить возможности существующих образовательных учреждений, чтобы понять, на какой базе мы можем реализовать этот проект»,— сообщил господин Паслер.

Он также подчеркнул, что к развитию креативных индустрий нужно относиться максимально серьезно, так как в мире существует конкуренция за интеллектуальные продукты, знания и инновации в творческих сферах. Врио губернатора также добавил, что важно не потерять свою культурную идентичность в условиях текущей геополитической обстановки.

Напомним, согласно исследованию екатеринбургского объединения соискателей и работодателей креативной индустрии СДВИГ, среди фрилансеров в креативной индустрии в Екатеринбурге чаще всего встречаются копирайтеры (49% опрошенных) и графические дизайнеры (35%). При этом сегодня они просят за свои услуги меньше, чем готовы платить на рынке.

Ирина Пичурина