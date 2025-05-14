В Екатеринбурге среди фрилансеров самый большой спрос на дизайнеров

Среди фрилансеров в креативной индустрии в Екатеринбурге чаще всего встречаются копирайтеры (49% опрошенных) и графические дизайнеры (35%), говорится в исследовании, которое провело екатеринбургское объединение соискателей и работодателей креативной индустрии СДВИГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из результатов исследования следует, что среди работодателей большей популярностью пользуются фрилансеры — графические дизайнеры (66% опрошенных). На втором месте копирайтеры и SMM-специалисты (35%).

«Спрос на некоторые услуги креативной индустрии превышает предложение, поэтому в нишах есть потенциал для повышения стоимости услуг»,— говорится в исследовании. Так, графические дизайнеры и digital-специалисты ожидают меньшую оплату за услуги, чем готов платить рынок работодателей. Например, в среднем за разработку логотипа фрилансер запросит 14,14 тыс. руб., а заказчик готов предложить 17, 915 тыс. руб.

Фрилансеры-копирайтеры за пост из 1 тыс. символов готовы получить 2,834 тыс. руб., а работодатель готов заплатить 3,808 тыс. руб. Схожая ситуация встречается у SMM-специалистов: за разработку сценария и съемку рилса заказчики готовы платить больше, чем предлагает рынок.

В исследовании приняло участие около 200 человек. «Нам было важно создать объективную картину рынка Екатеринбурга и сделать индустрию более прозрачной для всех участников»,— пояснили в объединении.

Стефания Автомонова