Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» заработает после 20 мая

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует запустить нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» в работу после 20 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

Выведенная из строя после атаки БПЛА в феврале 2025 года НПС «Кропоткинская» начнет работать после 20 мая. Ремонт нефтеперекачивающей станции занял три месяца.

Также консорциум провел работу по модернизации и повышению надежности объектов трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск. После аварии на НПС «Кропоткинская» транспортировка нефти до сих пор осуществляется по этой схеме.

Алена Воробьева