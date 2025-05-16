Второй аукцион по продаже ТЦ за 1,8 млрд рублей в Новосибирске не состоялся

Несостоявшимся признали второй аукцион по продаже недостроенного торгового центра «Подсолнух» на ул. Ватутина в Новосибирске. Начальная цена лота составляла 1,8 млрд руб., аукцион проходил на повышение, следует из данных системы ГИС «Торги». Решение принято из-за отсутствия заявок на участие. «В связи с тем, что по окончании срока подачи не подано ни одной заявки на участие в аукционе, он признается несостоявшимся»,— говорится в документации к торгам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Повторный аукцион по продаже комплекса был объявлен в апреле 2025 года. Первые аналогичные торги, объявленные в феврале, не состоялись также из-за отсутствия заявок.

Готовность объекта на данный момент составляет 74%. Организатор аукциона — департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Фактическая площадь здания составляет — 34 тыс. кв. м., предусмотренная в проекте — 33 тыс. кв. м. Объект находится на арендованном земельном участке площадью 3,9 тыс. кв. м.

По данным департамента строительства и архитектуры мэрии, строительство комплекса с подземными автостоянками осуществлял застройщик ООО «Проектная компания «Подсолнух» на основании разрешения на строительство, срок действия которого истек в 2019 году.

Лолита Белова