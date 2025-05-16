Дефицит бюджета в ХМАО увеличен до 78,3 млрд рублей в 2025 году

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) рассмотрели проект закона об исполнении за 2024 год бюджета региона, также был скорректирован бюджет на текущий год с дефицитом 78,3 млрд руб., сообщили в думе ХМАО.

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В 2025 году доходы увеличены на 9,8 млрд руб., расходы — на 29,3 млрд руб., при учете внутреннего перераспределения дефицит станет больше на 19,5 млрд руб. Таким образом, согласно уточненному плану бюджета Югры, доходы должны составить 416,1 млрд руб., расходы — 494,5 млрд руб. «Доходы корректируются в сторону увеличения в основном по безвозмездным поступлениям, по налоговым и неналоговым доходам»,— сказано в сообщении.

Напомним, в ноябре дума ХМАО одобрила во втором и заключительном чтении бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы были запланированы в сумме 406 млрд руб., расходы — 465,2 млрд руб., дефицит таким образом составлял 58,8 млрд руб.

Ирина Пичурина