Рютте: НАТО находится в контакте с Эстонией по инциденту в Балтийском море

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс и Эстония находятся в контакте после попытки задержания танкера в нейтральных водах Балтийского моря, на что Россия отреагировала отправкой истребителя.

«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте по этому вопросу и координируют абсолютно все, чтобы убедиться, что мы точно знаем, что происходит»,— сказал Марк Рютте на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в турецкой Анталье.

13 мая ВМС Эстонии и авиация НАТО пытались вынудить судно Jaguar под флагом Габона покинуть нейтральные воды и направиться в зону, где его могли задержать. Эстония угрожала тараном экипажу, включая четырех граждан России. Судно проигнорировало требования и продолжило путь в порт российский Приморск.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что во время попытки захвата танкера был поднят в воздух российский истребитель, который якобы нарушил воздушное пространство Эстонии.