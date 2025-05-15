В Ярославле на «Арене-2000» сделают фан-зону

В Ярославле в УКРК «Арена-2000» организуют фан-зону в дни выездных игр «Локомотива». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

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«Договорились с президентом клуба "Локомотив" Юрием Яковлевым 17 и 19 мая организовать фан-зону в "Арене-2000"»,— написал господин Евраев.

Дополнительные подробности в ХК «Локомотив» пообещали сообщить позже. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в большинстве округов региона начали работать фан-зоны.

Напомним, что «Локомотив» в рамках финала Кубка Гагарина играет с челябинским «Трактором». Счет в серии после игры 15 мая стал 1-1. Первые два матча прошли в Ярославле, следующие две встречи состоятся в Челябинске.