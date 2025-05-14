В Ярославской области организуют фан-зоны «Локомотива»

В Ярославской области с 15 мая появятся фан-зоны для просмотра матчей финала Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» играет с челябинским «Трактором». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Поручил оперативно проработать вопрос по организации фан-зон для трансляции матчей Кубка Гагарина. Важно не просто создать условия для просмотра матчей болельщиками, а в первую очередь обеспечить безопасность людей»,— написал господин Евраев.

В мэрии Ярославля сообщили, что 15 мая фан-зона будет организована на территории Вознесенских казарм. Количество мест ограничено, а сбор болельщиков начнется в 18:30. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков рассказал, что фан-зона начнет работать на базе Дворца молодежи.

Все месте, где организуют фан-зоны, опубликуют на сайте правительстве области. При этом губернатор пояснил, что матчи могут показывать на экранах в парках, на центральных площадях и в домах культуры. Ранее ярославские болельщики неоднократно обращались к губернатору с просьбой организовать фан-зоны.