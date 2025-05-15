Сталина на них нет

Коммунисты снова выступили за установку памятника Иосифу Сталину в Нижнем Новгороде. Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, приехавший в город, рассчитывает, что нижегородские власти разрешат установку монумента вождю. Городской комитет ранее отложил рассмотрение этой инициативы — в том числе было предложено узнать мнение Русской православной церкви по поводу увековечивания памяти Сталина. Однако коммунисты не считают нужным консультироваться с РПЦ по этому поводу, апеллируя к результатам их социологического опроса.

Депутаты Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков и Владислав Егоров считают, что в городе должен появиться памятник Сталину

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Зампред центрального комитета КПРФ и депутат Госдумы Дмитрий Новиков приехал в Нижний Новгород на научно-практическую конференцию, посвященную столетию начала индустриализации в СССР. Журналистам он рассказал, что без Октябрьской социалистической революции, коллективизации крестьянства и индустриализации страна не выстояла бы в страшной войне с гитлеровской Германией и ее союзниками. Поэтому возрождение интереса в обществе к личности Иосифа Сталина, это «не мода, а желание справедливости и благодарность победителям фашизма и тому, кто это поколение возглавил», сообщил Дмитрий Новиков.

Он считает, что нижегородские власти должны «одуматься» и разрешить установку памятника Сталину, как это случилось в Улан-Уде и некоторых других городах. «Мы наблюдаем, что в последнее время во многих регионах, даже там, где раньше были препоны, какое-то осмысление на уровне региональных властей происходит. Ребята на передовой СВО сами нашивки делают со знаменем Советского Союза. Жаль, если окажется, что в Нижнем Новгороде люди в органах власти отстают от времени, не до конца понимая роль исторических событий и личностей», — сообщил зампред ЦК КПРФ.

Нижегородские коммунисты ранее предложили установить памятник Сталину в сквере Сталинградской битвы на пересечении улиц Нартова и Бекетова, но говорят, что и другое место обсуждаемо.

В марте соответствующую инициативу обком КПРФ направил в городской комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий. Сопредседателями в нем являются глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель городской думы Евгений Чинцов. Однако в месячный срок комитет не принял никакого решения по этому обращению.

Глава города не стал комментировать инициативу, сообщив, что не участвовал в заседании комитета по этому поводу. Судя по резолюции, члены комитета решили отложить решение на неопределенный срок «в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса». Очередное заседание городского комитета еще не назначено.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», на заседании комитета было предложено узнать по поводу монумента Сталину мнение как нижегородцев, так и Русской православной церкви.

В компартии считают, что с РПЦ по поводу памятника Иосифу Сталину советоваться не стоит. «Церковь, конечно, уважаемый институт, но она одна из общественных организаций. Давайте проведем более широкое обсуждение. Когда нам говорят, что непонятно мнение нижегородцев, — у нас есть результат официального социологического опроса, показавшего, что 71,3% жителей Нижнего Новгорода выступают за установку памятника Сталину. Какие еще нужны консультации с верующими, неверующими или полуверующими, и какое это имеет отношение к увековечиванию и сторической памяти о событиях, которые мы только что праздновали всей страной? Как можно было выиграть войну без верховного главнокомандующего? Мне кажется, это больше бессильная попытка замылить ситуацию», — заметил первый секретарь нижегородского обкома КПРФ и депутат Госдумы Владислав Егоров. Он сослался на соцопрос, проведенный в марте Научно-исследовательским институтом проблем социального управления.

От коммунистов не отстают их молодые товарищи из регионального отделения ЛКСМ. Комсомольцы попросили мэра вернуть на памятник летчику Валерию Чкалову буквы «Сталинскому соколу», демонтированные в прошлом веке во время борьбы с культом личности Сталина.

Нижегородская администрация ответила, что памятник летчику находится в ведении областного правительства, и теперь в ЛКСМ ждут ответа на обращение к губернатору. Пять лет назад коммунисты установили небольшой памятник Сталину частным порядком. Фигуру вождя поставили в городе Бор на земельном участке руководителя местной партячейки Алексея Зорова, который сейчас также строит музей «Сталин-центр».

Роман Кряжев