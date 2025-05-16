ЦБ рассказал о сокращении срока жизни мошеннических дропов

Банк России сообщил, что на фоне борьбы с банковскими мошенниками дропперы стали менять тактику своих действий. К 2025 году их срок жизни значительно сократился.

«Если в 2023 году мы видели, что дропы могут длительное время находиться на обслуживании в банках и средний срок работы их карт превышал два месяца, то в прошлом году срок их жизни стал стремительно снижаться»,— рассказал регулятор.

Как уточнил Банк России, дропперы стали чаще существовать в течение нескольких дней, а в отдельных случаях нескольких минут. Кроме того, теперь дропперы могут использовать не один банк, а сразу до 30.

Дропперы — участники мошеннических схем, которые связаны с переводом или обналичиванием средств. Злоумышленники зачисляют похищенные деньги на специальные счета, чтобы «не засветиться» и усложнить цепочку преступных операций.

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