Житель Саратовской области устроил конфликт со стрельбой на шоссе Революции

В полицию 13 мая поступило сообщение о драке и стрельбе у дома 15 по шоссе Революции, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место правоохранители установили, что 25-летний житель Саратовской области достал сигнальный пистолет и выстрелил в воздух после конфликта с двумя петербуржцами в возрасте 37 и 74 лет.

Предположительно, причиной конфликта стала пропажа электровелосипеда. Молодой человек заподозрил в этом своих оппонентов. Троицу доставили в отдел полиции, где на них составили протоколы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. Сигнальный пистолет изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что следствие спустя почти 7 лет возбудило дело о покушении на актера Евгения Леонова–Гладышева, которого нашли у станции метро «Парнас» с множественными телесными повреждениями в области головы.

Андрей Маркелов