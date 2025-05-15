По всей территории Дона в дни «последних звонков» запретят продавать алкоголь

В Ростовской области в дни проведения в школе торжественных линеек – «последних звонков» будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков, сообщили в правительстве региона. Здесь уточнили, что в каждом из муниципалитетов Дона школьные праздники состоятся 24 мая и только в Шолоховском районе «последний звонок» прозвенит 22 мая.

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«За нарушение указанных требований предусмотрен административный штраф до 300 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Данное ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — разъяснили в правительстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в столице региона аналогичный запрет на розничную продажу алкоголя также будет действовать 24 мая.

Наталья Белоштейн