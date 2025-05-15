Рубио: прямые переговоры Трампа и Путина помогут добиться прорыва по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственный способ добиться прорыва на текущем этапе российско-украинских переговоров — это прямые переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

«По моей оценке, я не думаю, что у нас будет прорыв в этом вопросе, пока президент (Трамп.— "Ъ") и президент Путин напрямую не обсудят эту тему»,— сказал Марко Рубио.

Господин Рубио также сообщил, что в пятницу отправится в Стамбул на переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и украинской делегацией. При этом он отметил, что не возлагает больших надежд на переговоры.

Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако вечером в четверг «Ъ» узнал, что они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Подробнее о развитии событий — в материале «Ъ» «Это только первый акт большой пьесы».

Анастасия Домбицкая