Рубио: прямые переговоры Трампа и Путина помогут добиться прорыва по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственный способ добиться прорыва на текущем этапе российско-украинских переговоров — это прямые переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Марко Рубио
Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters
«По моей оценке, я не думаю, что у нас будет прорыв в этом вопросе, пока президент (Трамп.— "Ъ") и президент Путин напрямую не обсудят эту тему»,— сказал Марко Рубио.
Господин Рубио также сообщил, что в пятницу отправится в Стамбул на переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и украинской делегацией. При этом он отметил, что не возлагает больших надежд на переговоры.
Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако вечером в четверг «Ъ» узнал, что они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Подробнее о развитии событий — в материале «Ъ» «Это только первый акт большой пьесы».