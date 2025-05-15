Грот грянул

В давнем споре краевые власти одержали победу над оператором Кунгурской ледяной пещеры — ООО «Сталагмит-Экскурс». Вчера Роснедра прекратили право ООО «Сталагмит-Экскурс» пользования недрами, которое предполагало организацию экскурсий в этот геологический памятник природы. Соответствующая лицензия была выдана компании в 2006 году на 494 года. Ранее Роснедра потребовали от общества устранить нарушения законодательства, чего сделано не было. В свою очередь краевые и федеральные органы госвласти привлекали «Сталагмит-Экскурс» к административной ответственности. Собеседники отмечают, что над пещерой находится особо охраняемая природная территория. Таким образом, по закону получить право на пользование недрами под ней может получить структура, управляющая ООПТ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера» Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

Вчера состоялось заседание комиссии Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), в ходе которого было принято решение прекратить право ООО «Сталагмит-Экскурс» на пользование недрами с разрешенным видом «экскурсионная деятельность» на участке особо охраняемой природной территории «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». Как говорят источники, ранее Роснедра направили обществу требования об устранении нарушений природоохранного законодательства. Они якобы были выявлены в ходе проверок краевого минприроды и Западно-Уральского управления Росприроднадзора, которые проводились по поручению прокуратуры Пермского края. В частности, в ходе контрольных мероприятий был выявлен факт бурения в 2018 году скважины на поверхности особо охраняемой природной территории, которая расположена над пещерой. Как посчитали проверяющие, это было сделано в нарушение закона о недрах, поскольку скважина бурилась без проектной документации, которая прошла соответствующую экспертизу.

Скважина, согласно документам, бурилась для геологического изучения недр. Договор на выполнение работ предусматривал извлечение керна (образца породы) и оставление литологической колонки (разреза породы). По мнению надзорных органов, геологическую информацию после изу­чения образца должны были передать в систему ФГБУ «Росгеолфонд», но данные туда не поступили. Это является отдельным нарушением законодательства о недрах. Минприроды и Росприроднадзор считают также, что бурение скважины происходило на подведомственной министерству особо охраняемой территории «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». Эти работы подходят под определение «строительных», но их проведение на территории ООПТ без согласования запрещено.

Кунгурская ледяная пещера — одна из основных достопримечательностей Пермского края. Ежегодно ее посещают 100–150 тыс. туристов. ООО «Сталагмит-Экскурс» зарегистрировано в 2006 году. Бенефициаром компании является кунгурский предприниматель, учредитель группы компаний туркомплекса «Сталагмит» Сергей Смирнов. В том же году компания получила лицензию, которая давала ей право на организацию экскурсионной деятельности в пещере до 31 декабря 2500 года. По итогам 2024 года выручка общества от продаж превысила 192 млн руб., чистая прибыль — более 62,39 млн руб.

Напомним, история противостояния ООО «Сталагмит-Экскурс» с различными органами власти насчитывает несколько лет. Надзорные органы неоднократно пытались оштрафовать общество за нарушение природоохранного законодательства. В частности, к оператору предъявлялись претензии, что он нарушает установленный лимит посетителей пещеры, а также не производит расчет теплового баланса объекта. В итоге ООО «Сталагмит-Экскурс» удалось оспорить итоги проверок в судах. В свою очередь, мин­имущество Прикамья безуспешно пыталось добиться расторжения с обществом договора аренды земельного участка рядом с пещерой.

На федеральный уровень конфликт вышел после того, как министр природных ресурсов Дмитрий Беланович попросил у Совета Федерации привести в соответствие с действующим законодательством право пользования недрами. Сенаторы пообещали взять вопрос на контроль и проанализировать законность получения лицензии оператором. Об итогах их работы не сообщалось.

В министерстве природных ресурсов Пермского края сообщили, что новая лицензия на пользование недрами будет выдана в установленном порядке федеральным лицензирующим органом — комиссией, созданной Роснедрами. «Пещера является уникальным объектом всемирного значения, поэтому будут приняты все меры по ее сохранению. Коллективу, обслуживающему пещеру, будет предложено перейти в структуру нового недропользователя»,— пояснили в минприроды.

С учредителем ООО «Сталагмит-Экскурс» Сергеем Смирновым связаться не удалось, он не ответил на звонки по известному редакции номеру телефона. В своем паблике в «ВК» общество сообщило, что работа объекта, связанная с экскурсионной деятельностью, прекращается с 20 мая «на неопределенный срок».

Заместитель начальника департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу Андрей Белоконь рассказал, что не знает о причинах такого решения комиссии, поскольку не входил в ее состав, этот вопрос решался на федеральном уровне. Он пояснил, что право пользования недрами предоставляется по заявочному принципу. Если заявок несколько, то оно будет передано тому, от кого придет первая. При этом господин Белоконь пояснил, что на сегодняшний день законодательство не предусматривает передачу права пользования недр «под экскурсионную деятельность». По его словам, в данном случае передача права возможна, например, для создания особо охраняемого геологического объекта с правом проведения экскурсий.

«Нужно еще учитывать, что специфика Кунгурской пещеры состоит в том, что, скажем так, поверх недр расположена особо охраняемая природная территория. При этом, в соответствии со ст. 8 Закона о недрах, пользование ими на ООПТ осуществляется в соответствии с режимом особой охраны такой территории. Таким образом, по сути, заявитель может быть только один — тот, кто создал ООПТ»,— отметил Андрей Белоконь. Он не исключил, что оператор будет добиваться отмены решения комиссии в суде.

Дмитрий Астахов