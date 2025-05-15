Мединский: задачей переговоров с Киевом станет устранение первопричин конфликта

Помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию в Стамбуле, сообщил, что задачей переговоров с властями Украины станет устранение первопричин конфликта. По его словам, после этого станет возможным построение долгосрочного мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта»,— сказал Владимир Мединский журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Как добавил глава российской делегации, вечером 14 мая президент Владимир Путин провел «подробное совместное обсуждение» с переговорщиками от России. По его словам, Москва настроена на конструктивный лад и поиск возможных развязок конфликта.

Российская делегация прибыла в Стамбул утром 15 мая. Там же находится и часть украинской делегации. Днем в Анкаре прошли переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского. После этого в Стамбул вылетели остальные представители Киева. По информации ТАСС, переговоры могут перенести на 16 мая.

О подготовке к переговорам — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».