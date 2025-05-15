Мерц допустил конфискацию замороженных активов РФ при наличии законных оснований

Германия и ее союзники конфискуют российские замороженные активы, если найдут законный способ это сделать. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью немецкой газете Zeit.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

«Если есть возможность мобилизовать активы на надежной правовой почве, мы это сделаем,— предупредил канцлер ФРГ (цитата по Reuters).— Однако мы также должны осознавать риски, которые влечет за собой такой шаг для европейского финансового рынка».

Он отметил, что сейчас главы европейских государств и правительств обсуждают санкции против РФ в энергетическом секторе, в банковском секторе, а также дальнейшие шаги в отношении активов и санкций против физических лиц.

Общая сумма замороженных странами ЕС и G7 активов России составляет около €280 млрд. Это почти половина валютных резервов РФ. В ЕС находится более €200 млрд российских активов. До сих пор в странах ЕС не нашли законных оснований для конфискации российских средств из-за опасений по поводу позиций евро как резервной валюты.

14 мая послы ЕС согласовали очередной 17-й пакет европейских санкций против РФ. Новые ограничительные меры поддержали в том числе Венгрия и Словакия, которые до этого неоднократно блокировали санкционные инициативы ЕС. По сообщениям СМИ, под ограничения попадут 150 танкеров теневого флота и 60 российских компаний.

Какие санкции ЕС согласовал для 17-го пакета — в подборке материалов зарубежных СМИ.

Анастасия Домбицкая