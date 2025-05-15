В 2025 году донской агроэкспорт ориентирован на рынки Африки и Азии

С начала 2025 года из Ростовской области отправлено на экспорт около 2,4 млн тонн зерна и продуктов его переработки, сообщила «Ъ-Ростов» пресс-служба министерства экономического развития Ростовской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в рамках диверсификации внешнеэкономической деятельности вектор развития региона в 2025 году направлен на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Крупнейшими торговыми партнерами Ростовской области с начала 2025 года стали Турция, Египет, Тунис. В эти страны из региона отгружались: пшеница, кукуруза, шрот подсолнечный, ячмень, отруби пшеничные, горох, нут и жмых»,– пояснила «Ъ-Ростов» директор Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Ия Леонова.

По словам эксперта, за четыре месяца 2025 года, с территории Ростовской области (с учетом отгрузок в порт Кавказ) на экспорт отправлено: в Турцию – 969 тыс. тонн, Египет – 77 тыс. тонн, Тунис – 64 тыс. тонн. Вся зерновая продукция проверяется на соответствие требованиям стран – экспортеров.

Поставки идут под контролем специалистов ФГБУ «ЦОК АПК» и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Валентина Любашенко