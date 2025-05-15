В екатеринбургских лагерях отдохнут более 166 тыс. детей

В Екатеринбурге в 2025 году в летних лагерях и детских санаториях отдохнут 166 тыс. детей, что на 2 тыс. больше, чем в прошлом году, сообщила директор департамента образования администрации города Инна Гумбатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Для юных горожан будут открыты 24 загородных детских оздоровительных лагеря и 154 лагеря с дневным пребыванием на базе школ, организаций дополнительного образования и детских садов.

В лагерях с дневным пребыванием в осенние, весенние и зимние каникулы смены будут длиться семь дней. В летние каникулы продолжительность смены может составлять от 10 до 21 дня. Кроме того, около 5 тыс. детей отдохнут в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а более 1,6 тыс. детей отправятся в санатории на побережье Черного моря по программе «Поезд здоровья».

По данным госпожи Гумбатовой, от родителей уже принято более 65 тыс. заявлений. Кроме того, в этом году у родителей появилась возможность получить путевку неоднократно. «Очень много было просьб об исключении этого ограничения, и нам удалось нормативно его убрать. То есть родители, направив ребенка на летнюю смену, могут воспользоваться услугами лагеря и в осенние, весенние или зимние каникулы»,— отметила Инна Гумбатова.

Напомним, в лагерях и санаториях Екатеринбурга в 2024 году отдохнули 69 408 детей. В частности, в 17 загородных лагерях отдохнули 28,7 тыс. детей, в 148 лагерях с дневным пребыванием — 32 тыс. детей.

Полина Щуцкая