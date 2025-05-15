Новгородский суд признал экстремистским мем с лягушонком Пепе

Новгородский районный суд оштрафовал на 1,5 тыс. руб. жителя региона Георгия Резанкова по протоколу о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Поводом для протокола стала картинка с мемом про лягушонка Пепе в радужном клоунском парике. Суд счел это демонстрацией ЛГБТ-символики (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Из карточки дела на сайте суда следует, что речь идет о двух картинках, сохраненных Георгием Резанковым в альбом на странице «ВКонтакте». Одна из них — интернет-мем, «представляющий собой антропоморфическую лягушку из комиксов, на голове которой надет шестицветный парик». Другая — «историческая фотография предположительно Клары Цеткин и Розы Люксембург, на которой имеется изображение шестицветного флага».

Господин Резанков вину не признал. На судебном заседании он заявил, что мем про лягушонка Пепе является «своего рода философией» и не имеет никакого отношения к ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Изображение Клары Цеткин и Розы Люксембург также не является пропагандой движения, «хотя некоторые исследователи, считают, что они состояли в близких отношениях и проживали вместе», указывает господин Резанков.

Полина Мотызлевская