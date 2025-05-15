Мэра Новочеркасска арестовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал главу Новочеркасска Юрия Лысенко. 13 мая его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Лысенко

Фото: Администрация города Новочеркасск Юрий Лысенко

Фото: Администрация города Новочеркасск

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и назначить меру пресечения Лысенко в виде ареста сроком на 1 месяц 29 суток, по 13 июля включительно»,— сказал судья на заседании (цитата по ТАСС).

По версии следствия, Юрий Лысенко получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг по строительству жилого дома на сумму более 8 млн руб. Взамен застройщику обещали разрешить построить школу за счет бюджетных средств и включить объект в программу комплексного развития региона. По информации ТАСС, Юрий Лысенко вину не признал.

В отношении мэра Новочеркасска возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По ней главе города грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении сотрудника администрации Юрия Лысенко также возбудили дело о посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Его имя следствие не называет.

Петр Бузлаев