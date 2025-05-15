В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

В 13 км от города Кула, который расположен в центральной части Турции, произошло землетрясение. По данным геологической службы Турции, магнитуда — 5,2. Европейские сейсмологи оценили магнитуду в 5,0. Землетрясение ощущалось в Анкаре.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о пострадавших, но не назвал их количество, передает Anadolu. Министр окружающей среды Мурат Курум пожелал «скорейшего выздоровления гражданам, пострадавшим от землетрясения». Число раненых он также не указал.

Спикер Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш написал в соцсетях, что подземные толчки ощущались в нескольких провинциях, «особенно в Анкаре». Ранее там прошли переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского. В Анталье также проходит саммит глав МИДов стран НАТО, а в Стамбуле ожидаются российско-украинские переговоры.