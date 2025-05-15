Путин продлил действие плана обороны России

Президент Владимир Путин продлил действие указа «О введении в действие плана обороны России» до конца 2027 года. Документ вступил в силу 1 января 2021 года и был рассчитан на пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Указ о продлении срока действия плана обороны на два года опубликован на портале правовой информации. Иных изменений в документ президент не внес.

Согласно федеральному закону «Об обороне», власти России разрабатывают документ «в целях планирования и осуществления мероприятий в области обороны». Содержание плана обороны засекречено.