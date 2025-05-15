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Коммерсантъ FM
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Путин продлил действие плана обороны России

Президент Владимир Путин продлил действие указа «О введении в действие плана обороны России» до конца 2027 года. Документ вступил в силу 1 января 2021 года и был рассчитан на пять лет.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Указ о продлении срока действия плана обороны на два года опубликован на портале правовой информации. Иных изменений в документ президент не внес.

Согласно федеральному закону «Об обороне», власти России разрабатывают документ «в целях планирования и осуществления мероприятий в области обороны». Содержание плана обороны засекречено.

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